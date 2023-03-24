港府发政策宣言 创造有利环境吸引家族办公室

香港特区政府发表政策宣言，期望打造具竞争力的有利环境，为全球家族办公室和资产拥有人建立蓬勃生态圈。

港府星期五（3月24日）发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，提到港府会有以原有的“资本投资者入境计划”为基础，建议投资范畴包括港股；由香港上市公司、政府、或由政府全资拥有或部分拥有的实体发行或全面保证的债券；认可机构发行的后偿债券；以及合资格的集体投资计划，也会考虑以人民币计价的资产。如成功申请，申请人可与其配偶及未婚受养子女来港居住和发展。

港府说，如获立法会通过，由单一家族办公室在香港管理的家族投资控权工具（FIHVs）将获得利得税豁免，并将会检视目前有关基金和附带权益的优惠税制。港府也会在金管局架构下资助成立全新的香港财富传承学院，并由业界组织、专业服务提供者、大学和投资推广署的“FamilyOfficeHK”专责团队等合作伴伴支持，以培训人才。

为方便全球家族办公室在港设立和扩展业务，“FamilyOfficeHK”专责团队会扩大职能，为协调财富拥有人推展慈善业务以及协助教育等提供服务；该团队也会召集和成立新的家族办公室服务提供者网络，成员包括私人银行、会计和律师事务所、信託和其他专业服务公司等，让港府和业界互相沟通。

据公报，香港机管局正积极研究于“机场城市”发展项目下，在香港机场设立艺术与珍品的贮存、展览和鉴赏设施，令投资艺术品的全球家族办公室受惠。