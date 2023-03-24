台东县府：大陆国台办愿助凤梨和释迦重新输陆

台东县府称，中国大陆国台办表明愿意协助台湾凤梨和释迦重新出口大陆。

据台湾《自由时报》报道，台东县副县长王志辉星期三（3月22日）率领参访团前往北京，星期四（23日）向大陆国台办副主任潘贤掌、农业部、海关总署及台商等单位说明台东凤梨和释迦有害生物防治的标准化流程，要为凤梨和释迦农民努力寻求更多销售通路。台东县府星期五（24日）转述大陆国台办副主任潘贤掌愿意为重启凤梨和释迦输入大陆提供帮助。

王志辉说，好的农产品价格主要取决于品质，这两年县政府为了改善凤梨和释迦的品质，与农民做了相当多努力，希望此次向陆方说明台东凤梨和释迦的品质管制规范后，能争取恢复输陆。

此次一同随行的台东大学教授李俊霖也在会议中向陆方详细说明，台东凤梨和释迦从种植田区产销履历到集货场包装、清洁动线及分流等，不仅加强内控及品管，更将有害生物清除率提高至99%以上。

台东县府说，此行除了与中国大陆农政单位说明，同时也向在陆台商大成食品（亚洲）有限公司、全台湾同胞投资企业联谊会等单位请益，了解食品的品管措施，希望未来能一同为台东农产品带来多方合作。

王志辉强调，目前台东产官学三方所共同研拟提出的规范，着重于提升品管，并不触及中央防检局与各地区谈判的规范。台东县政府绝对会遵照中央防疫检疫相关规定，并说这次与陆方座谈气氛融洽，陆方也非常欢迎台东凤梨和释迦这样高品质的水果输入。对于台东自订规范，提高凤梨和释迦品质及标准化包装清洁方式，陆方表示高度赞赏，也对凤梨和释迦进口大陆深具信心，期盼未来有好的结果。

另据中国台湾网报道，大陆国台办副主任潘贤掌星期四在北京会见台湾台东县副县长王志辉一行时说，对于台湾农民盼望恢复台湾番荔枝（释迦）输入大陆的心声，陆方高度重视，愿意与台湾有关方面共同努力，在符合检验检疫标准的前提下，为恢复台湾番荔枝输入大陆提供帮助。