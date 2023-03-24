美国企业尽职调查公司Mintz北京办事处被中国政府突击搜查

美国企业尽职调查公司Mintz集团星期四（3月23日）说，其北京办事处遭到中国政府的突击搜查，五名中国员工已被拘留。

Mintz集团在给路透社的一份电子邮件声明中说：“我们可以肯定，中国当局已经拘留了Mintz集团北京办事处的五名员工，他们都是中国公民，并且已经关闭了我们在那里的业务。”

声明说，公司没有收到任何有关针对该公司案件的官方法律通知，并要求北京当局释放员工。公司也正准备与北京当局合作，解决可能导致这些事件的任何误解。

一名不具名消息人士说，该公司当地的法律顾问透露，突击搜查行动发生在3月20日下午，员工被隔离在北京市外的某个地方。

根据公司官网信息，Mintz集团在全球有18个办事处，北京办事处是该公司在中国大陆的唯一办事处。Mintz集团专门从事背景调查、事实收集和内部调查。

Mintz集团被搜查和拘留的消息传出之际，北京正准备从周六开始举行为期三天的中国发展论坛，跨国公司的高管和国际组织的代表将是与会的100多名海外代表之一。

一位美国商界人士说，Mintz集团发生的事件发出了一个“显著的信号”，即中国政府希望得到外国资金和技术，但它不会接受可信的美国公司对中国合作伙伴或商业环境进行尽职调查。