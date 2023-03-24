百度孙笑川吧被指有大量侮辱女性贴文 百度贴吧称全面清查

近日有视频博主称，百度孙笑川贴吧内有大量侮辱女性的贴文，引发网民关注。百度贴吧对此表示，将全面清查吧内侮辱谩骂、恶意攻击、不实言论等信息。

综合澎湃新闻和观察者网报道，近日，一位名叫“小文”的小红书用户向媒体反映称，星期二（3月21日）晚上，有小红书用户通过小红书平台私信问她有没有在百度孙笑川吧内发过照片。经该用户提醒，小文发现，她于2月28日发在小红书上的一张自拍图被陌生男子盗图发在百度“孙笑川”吧内进行言语侮辱。

小文说，贴吧里的言论不堪入目，此外3月21日之后，还有贴吧网友追溯到小红书平台，私信辱骂她。小文称，这些带有色情内容的辱骂整整持续了一天。经过溯源，她发现，将她小红书照片发在“孙笑川”吧进行言语侮辱的人叫吴某某。不过，小文称，吴某某“现在已经注销了百度贴吧的账号”。

事件曝光后，不少网民谴责相关行为，孙笑川也遭到了不少人的口诛笔伐。孙笑川回应称：“人在家中坐，锅从天上来。请大家适度玩梗文明上网理性冲浪，最后希望大家对他人多一点尊重。”据了解，孙笑川是一名主播，曾因在直播中与网友、邻居互骂而走红。“孙笑川吧”则是以网络主播孙笑川的名字命名的虚拟网络社区，用户主要以孙笑川粉丝为主。

百度贴吧官方认证账号“贴吧阿Sir”在“孙笑川”吧发布公告称，近期收到网民举报，反映吧内有用户发布侮辱他人、恶意攻击的信息，传播违规有害内容，不仅严重影响了吧内正常交流氛围，更触犯了《中华人民共和国网络安全法》。为依法严厉打击利用互联网制造传播不良信息行为，贴吧开展了“孙笑川吧”不良信息整顿工作，全面清查吧内侮辱谩骂、恶意攻击、不实言论等信息。