AIT处长：美朝野挺台共识前所未见

针对台湾近期涌现的疑美论，美国在台协会（AIT）处长孙晓雅说，反美和疑美并不相同，保护异议是言论自由精神；但她说，美国不论哪个政党执政，挺台力道都比支持乌克兰高，“当外交官几十年，头一次看到如此强烈的共识和一致性”。

据中央社报道，孙晓雅在星期四（3月23日）播出的网络频道“范琪斐的美国时间”接受主持人范琪斐专访时，谈到了如何近期台湾掀起疑美论的现象。

去年台积电赴美国亚利桑那州投资设厂，引发“掏空台湾”质疑，孙晓雅说，台湾面临自然条件限制，包含土地、水源、电力等成本问题，因此台积电选择将制造和组装地点移到更靠近消费市场是合理的。

孙晓雅称，亚利桑那州厂生产的晶片几乎供应给美国市场，得以避免疫情带来的供应链运输困境，属于市场对需求的回应，“我不认为赴美设厂会损害台积电对台湾的价值，美国政府没有强迫台积电这么做，而是跟欧洲、亚洲等地区政府一样仅提供奖励条款。”

美国是否挖角台湾人才与技术后，降低对台安全保障，孙晓雅否认此类说法。她称，美国协助台湾的概念是白纸黑字的台湾关系法，这些承诺写成条文的时间，远早于半导体成为重要物资之前，所以这是两回事。

针对主持人询问，当世界出现反美情绪，部分人士直指美方将弃置的技术和武器卖给台湾。孙晓雅回应称，台湾是美国军火重要市场，近年购买金额应可排入前三名；美方从未强迫台湾购买，台湾可以自行决定，美方会提供装备的优劣资讯，但讨论都是由客户主导。

对于出现疑美论，孙晓雅说，反美言论和质疑美国并不相同，“我认为言论自由的部分精神，包含保护怀疑论，而我的工作就是释疑，而不是说你是假消息。”

孙晓雅表示，美国朝野挺台力道日益增加是前所未见，“我很惊讶，当外交官几十年，头一次看到如此强烈的共识和一致性”；她经历前总统奥巴马、特朗普和现任拜登政府，两次政党轮替后，美国各政党挺台共识依然存在。