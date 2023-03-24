香港将军澳道发生五车连环撞事故 87人受伤

香港将军澳道公路星期五（3月24日）发生五辆车连环撞的交通事故，初步估算有87人受伤，涉及大批学生。

综合“香港01”《星岛日报》《明报》等报道，这场事故发生在星期五中午12时许。现场消息指，最先疑似有一辆绿色专线小巴急刹车，但后方数辆车辆来不及刹车，而发生连环撞。

报道称，最前方的小巴没有损毁也没有乘客受伤，较早前已获准驶走。据现场所见，涉及车祸的五辆车辆依次为两辆德田小学旅游巴、密斗货车、淘大花园旅行团旅游巴及另一辆德田小学旅游巴。这些巴士共载有约200名学生。

据估算，事故造成87人受伤，其中69人受轻伤。由于现场有大量伤者，消防处出动大批救援人员，并即场包扎及分流，最后共87人分别送到九龙及新界四间医院，意外原因仍有待调查。

圣公会德田李兆强小学在学校官网发新闻稿，称今天为学校旅行日，当中三辆旅游巴从乌溪沙接载180名三至四年级师生回校时，因收掣不及与前车相撞，暂时有约10名学生面部及手部受伤，20名学生感不适，已即场由救护员检查伤势及送院检查，其余没有受伤学生已安排专车送回学校。校方称，已启动危急处理小组处理事件，事发具体情况仍有待警方调查。

受事故影响，将军澳道往将军澳方向近翠屏南邨全线封闭。观塘民政事务处和西贡民政事务处已在基督教联合医院急症室设立一个跨部门援助站，为市民提供协助。