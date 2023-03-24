香港海洋公园水上乐园下周三招聘日拟请100人

香港海洋公园水上乐园营运总监贝伟乐说，园方将在本月29日举行海洋公园水上乐园招聘日，拟聘请约100人。

据网媒“香港01”报道，香港海洋公园水上乐园营运总监贝伟乐说，目前水上乐园共有20多名外籍员工，园方将在本月29日举行招聘日，打算聘请约100人，届时欢迎非华裔人士申请，但应征者须持有留港工作证。

贝伟乐介绍，工种涵盖水上设施营运、游客服务、救护和一般服务等，如有应征者错过，也可在每个星期四到海洋公园现场面试，或到海洋公园网站查阅详情。

贝伟乐解释，加入水上乐园员工并非一定要懂得游泳或有救生员牌照，虽有部分职位须通过游泳测试，但也有不懂游泳者可胜任的工作，例如操作滑梯、游客接待等。此外，如获聘者无救生员牌照，乐园将提供数周训练课程，包括美国认证的国际救生员训练课程。

贝伟乐提及，海洋公园将为员工推出迎新奖励计划，只要是水上乐园和海洋公园的全职员工或合约期一年或以上的员工，并连续服务满六个月， 便可获得6000港元（1015新元）迎新奖励。

海洋公园和水上乐园员工也可免费携带亲朋好友入园游玩，并抢先试玩新设施。全职员工有17天公假，每年12天有薪年假，更有约满酬金或年终双薪，并有1.5倍超时津贴。园方公布新增工作周年假，工作满一年员工可得到一天额外假期。