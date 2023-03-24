TikTok总裁出席美听证会 中国重申从不要求企业提供数据

中国短视频平台抖音的海外版TikTok总裁周受资星期四（3月23日）在美国国会出席听证会，中国重申从不要求企业提供外国数据信息，并敦促美国停止无理打压别国企业。

中国外交部发言人毛宁星期五（24日）就周受资出席美国国会听证会一事回应，中国政府高度重视并依法保护数据隐私与安全，从来没有也不会要求企业或个人以违反当地法律的方式，为中国政府采集或提供位于外国境内的数据信息和情报。

毛宁称，美国政府迄今没有提供任何证据证明TikTok威胁美国国家安全，却一再对有关企业做有罪推定和无理打压。她敦促美国切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。

星期四在美国国会进行了约五个小时的听证会上，50多名跨党派美国立法者口径一致，连番指责TikTok与中国政府保持联系，质疑TikTok的问责制和透明度，要求周受资说明采取了什么措施来确保美国用户的隐私权受到保护。

周受资在听证会上承认，在中国的TikTok员工仍可查询到一些美国数据，但他也介绍了TikTok的一项计划，称这将确保TikTok的美国数据处在中国可及的范围之外。他也强调，TikTok“不会应中国政府的要求推广或删除内容。”他也向委员会和所有用户保证，“我们将确保（TikTok）不受任何政府的任何操纵”。