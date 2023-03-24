台湾去年因交通事故死亡人数增加4%

台湾统计显示，去年因交通事故死亡的人数达3085人，比前年同期增加4%以上。

据台湾《联合报》报道，台湾交通部道安委员会星期五（3月24日）公布交通事故死伤案件数，并召开记者会。

根据道安会统计，台湾去年交通事故死伤件数37万5632件，较前年同期增4.9%、3085人死亡，较前年同期增4.2%、49万8887人受伤，较前年同期增4.7%。其中因机车事故死亡的共1954人、高龄者死亡共1286人、行人死亡共394人。以年龄别区分，25岁至64岁、65岁以上死亡人数皆增加。

道安会分析，去年交通事故死伤人数均增加，其中在机车跟高龄者事故死亡人数都明显上升，经分析发现有九成事故都是用路人违规行为导致。在行人方面，除了车辆违规导致，也有部分是行人本身违规、未依规定走行人线所致。

台湾交通部长王国材出席记者会说，去年死亡人数持续增加，行人也有近400人死亡，“这是很严肃的事，已不只是交通问题，也是社会问题”。

王国材说，今年当局将着重加强中央及地方合作，包括骑楼整平、缩减车道并增加人行道宽度、缩小路口、行穿线内缩、增设庇护岛、行穿线照明、巷道一侧规划人行道，一侧规划停车格避免占用、号志设有行人专用时向、设置骑楼整齐线，确保留有1.5米人行空间，这些都会要求地方政府配合。

王国材也说，今年中央有很多经费希望地方政府多申请，包括校园周边暨行车安全道路改善计划有50亿元（新台币，下同，约2.19亿新元）经费，要完成446校通学道路改善、前瞻基础建设提升道路品质计划有98亿元经费可补助地方落实无障碍人行环境。