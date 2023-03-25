中国调整国务院常务会议召开频次

中国官方公布新的《国务院工作规则》，调整国务院常务会议召开频次，由以往一般每周召开一次，改为一般每月召开两至三次。

中国政府网星期五（3月24日）发布国务院关于印发《国务院工作规则》的通知，通知于3月17日国务院第一次全体会议通过。

据澎湃新闻报道，这次公布的《国务院工作规则》在“会议制度”部分，对国务院常务会议的召开频次作了调整。

新版“规则”规定，国务院实行国务院全体会议和国务院常务会议制度。国务院工作中的重大问题，须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定。

新版“规则”明确，国务院常务会议一般每月召开2—3次，如有需要可随时召开。根据会议议题可安排有关部门、单位负责人列席会议。

对比2018年6月通过的《国务院工作规则》规定，国务院常务会议此前“一般每周召开一次”，目前则调整为“一般每月召开2—3次，如有需要可随时召开”。

新版“规则”也订明，国务院常务会议的五项主要任务，包括，一、讨论需提请中共中央审议、决定的重要事项；二、讨论需提请国务院全体会议审议的重要事项；三、讨论法律草案、审议行政法规草案；四、讨论通过以国务院名义印发的重要规范性文件；五、其他需提请国务院常务会议讨论、决定、通报的重要事项。

2018年版的《国务院工作规则》规定，则只列出国务院常务会议的三项主要任务，包括：一、讨论决定国务院工作中的重要事项；二、讨论法律草案、审议行政法规草案；三、通报和讨论其他重要事项。

新版“规则”也包括了“国务院建立学习制度”，一般两个月安排一次专题学习，学习活动由总理主持，国务院领导及各部门、单位负责人参加。

学习主题由总理确定，重点围绕“贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示要求和党中央、国务院决策部署，增强知识本领、提升履职能力”。