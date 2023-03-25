退休干部孙女炫富？深圳市交通局开展核查

中国一名女子在网上发布“家里有9位数”、家人“感觉贪了”等言论，被质疑炫富、家中涉贪腐等问题，深圳市交通局证实网上言论提及的当事人是该局退休干部，已就相关信息开展核查。

网传截图可见，网名为“北极鲶鱼”的网友3月22日称，“我家那么多钱都是韭菜供的我怎么能不喜欢呢”、“我只知道我家有9位数”、家人“感觉贪了”等言论。

有网友发现，“北极鲶鱼”的IP显示的地点在澳大利亚，在其个人主页上，晒过不少其爷爷“公派”出国以及在深圳公务员培训班的合影。

上述言论引发网友关注，很多网友认为“北极鲶鱼”的言论不仅涉及炫富和贪腐，而且涉嫌侮辱国人。有网友根据该网友发布的照片等信息，推测该女子姓钟，其爷爷是曾担任深圳市交通运输局某分局局长的钟某某。

目前，“北极鲶鱼”的帐号已被封禁。

据中国新闻周刊微博星期五（3月24日）报道，“北极鲶鱼”的爷爷钟某某当天回应事件称，“家中有9位数”的说法不实，他表示自己2007年退休，曾任深圳区级交通局局长，“老老实实就这样干到退休”，目前相关单位正介入调查。

钟某某还说，网上部分言论为网友造谣，孙女因其争议言论正“哭得一塌糊涂”，“我也写了材料给领导，一定要调查清楚，怕影响我们单位声誉和孙女读书。”

“退休干部家属炫富”在网上引起关注后，深圳市交通局当天下午通过官方微博发布情况通报。

通报证实言论提及的当事人是深圳市交通局原货运分局干部钟某某，已于2007年11月30日退休，交通局已就相关信息开展核查，将及时通报有关情况。