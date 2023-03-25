王毅会见新西兰外长马胡塔：中新合作大有可为

中共政治局委员、中共中央外事办公室主任王毅星期五（3月24日）在北京会见新西兰外长马胡塔时说，中新合作大有可为，双方要用好中新自由贸易协定升级版，推动经贸合作提质升级。

据中国外交部官网消息，王毅说，中新虽然历史文化、社会制度不同，但始终相互尊重、欣赏和信任，双边关系长期走在中国同西方发达国家关系前列。中方视新方为重要合作伙伴，对中新关系的确定性稳定性充满信心。双方要继续发扬“争先”精神，增进互信，实现共赢，为双边关系注入新的时代内涵，推动务实合作迈上新水平。

王毅强调，中国新一届政府的中心任务是团结带领全国各族人民全面推进中国式现代化，实现中华民族伟大复兴。中国14亿人口整体迈进现代化将彻底改变人类发展进程，是具有深远意义的大事件，将为包括新西兰在内的世界各国带来新机遇，中新合作大有可为。

他也说，双方要用好中新自由贸易协定升级版和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），推动经贸合作提质升级，共同打造新增长引擎，共同维护产供链稳定畅通，维护贸易投资环境公平开放。

双方就南太合作交换看法，认为应共同促进地区和平稳定繁荣。

双方还就乌克兰危机交换了意见。王毅强调，当务之急是停火止战、恢复和谈，这也是大多数国家的共同愿望，符合国际社会的共同利益。中方将继续为推动政治解决发挥建设性作用。