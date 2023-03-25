新西兰外长马胡塔会见秦刚 提新疆人权和香港自由议题

新西兰外交部长马胡塔星期五（3月24日）在北京与中国国务委员兼外长秦刚会面时，提及新疆人权和香港自由议题。

据彭博社星期六（25日）报道，马胡塔在惠灵顿发出的声明中指出，新西兰对新疆人权情况和香港自由和人权被削弱表达深度关切。

马胡塔也对南中国海的发展，以及台湾海峡日趋紧张的局势表达关切，并重申新西兰谴责俄罗斯非法入侵乌克兰。

她说：“新西兰关切为俄罗斯非法战争提供的任何致命性援助。”

中国外交部星期一（20日）宣布，马胡塔应秦刚之邀访华。马胡塔是2018年以来首位访华的新西兰外长。双方的会晤旨在巩固两国关系，同时也讨论中国在太平洋日益扩大的存在。

中国是新西兰的最大贸易伙伴，在冠病疫情暴发前，也是这个南太平洋旅游业的大客源。

马胡塔说：“我注意到我们双边贸易在冠病疫情期间的坚韧。随着双边边境的开放，重新建立人与人之间的联系是今年的优先任务，学生、游客和商界人士将恢复出行。”

马胡塔还说，她邀请秦刚到访新西兰，也商讨新西兰总理希普金今年较迟时候访华。

另据中国外交部官网消息，中国外长秦刚星期五在北京会见新西兰外长马胡塔时说，去年，中新共同庆祝建交50周年，两国领导人成功会晤并达成重要共识。中方愿同新方延续高层交往良好势头，增进政治互信，实施好中新自贸协定升级版和《区域全面经济伙伴关系协定》，释放政策红利，挖掘合作潜力，在确保防疫安全前提下，全面恢复各领域交往，增进人民友好。