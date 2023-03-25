洪都拉斯副外长证实向台湾索援 台外交部称绝无“已读不回”

针对洪都拉斯副外交部长证实曾向台湾索取金援，还批台方“已读不回”，台湾外交部星期五（3月24日）回应时反驳有关指责，并称是洪都拉斯未回应台方提出的协助方案。

据台湾外交部官网消息，有关洪都拉斯外交部次长承认向台湾洽索相当于600亿新台币（26亿新元）的援助，但批我方“已读不回”事，台外交部回应说，台湾政府正面看待洪都拉斯外交部次长加西亚（Antonio García）承认洪国政府曾一再向台方洽索巨额援助的事实。

台外交部强调，自洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）在2022年1月上任以来，台湾即依据洪国政府施政优先顺序，积极与洪国持续磋商两地合作计划，数度向洪方表示，台湾愿在援外能力范围内协助洪国推动建设发展。

针对洪国政府的财政困境，除了台驻洪都拉斯大使张俊菲曾衔命多次与洪国外交部磋商外，台外交部次长俞大㵢更曾亲赴洪国向洪国政府说明台方回应方案，外交部也数度约见洪国驻台大使布罗德当面说明，请布罗德务必向洪国外交部忠实转达台方对案与协助的诚意。

台外交部说，台湾始终在能力范围内积极回应洪国政府提案，绝无“已读不回”的情形，反而洪国政府对于台湾提出的协助方案，却始终没有回应。

洪都拉斯星期三（22日）否认在宣布寻求与中国大陆建交前，曾要求台湾提供25亿美元（33亿新元）的援助。

路透社和台湾《联合报》引述知情人士报道，台外交部在3月13日收到洪都拉斯外交部长雷纳的索取约25亿美元信件，隔天未待台湾的回复，洪都拉斯总统卡斯特罗就发推文，宣布想要与中国大陆建交。

洪都拉斯副外长加西亚之后接受当地媒体Proceso采访时证实，曾向台湾要求提供20亿美元（606亿新台币）协助当地盖医院、投资工厂，但未得到积极回应。