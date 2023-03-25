美国驻华大使探视在中国被囚三美公民

美国驻华大使伯恩斯上周罕见亲赴监狱探视在中国被囚禁的三名美国公民，包括2018年因间谍罪被判刑10年的美籍华商李凯。

据路透社报道，李凯的儿子哈里森·李（Harrison Li）星期五（3月24日）说，伯恩斯3月16日到上海监狱探视被囚禁的父亲。哈里森·李呼吁美国政府持续努力争取其父获释。

李凯自2016年被中国政府扣押，2018年因间谍罪被判处渐进10年。

哈里森·李说，“我父亲要传达的最大讯息是，提醒美国政府和公众……他是百分百无辜的。美国政府当然知道，但他说仍有必要复述。”

哈里森·李说，伯恩斯想跟李凯握手，但中国当局不准。两人透过地对天花板的玻璃隔板进行一小时的会面。

哈里森·李说，大使（伯恩斯）问他的父亲一旦获释，希望做什么，他的回复是“为改善美中关系努力”。

中国官方在冠病疫情封控期间，不允许任何人探监。

报道引述匿名美国高级官员和被囚者家属报道，美国驻华大使伯恩斯过去一个月，与至少三名华盛顿称被中国错误拘押的美国公民会面，这是逾五年来的首次。

上述美国高官说，伯恩斯还与得克萨斯州商人马克·斯威丹（Mark Swidan）和美国牧师林大卫（David Lin，音译）会面。斯威丹2019年被中国法庭定罪，林大卫2006年以来一直被中国拘押。

该官员未披露伯恩斯与上述两人会面的日期，但称是“在过去几周之内”，并说“这其实是他第一次有面对面的机会。”

美国国务院发言人称，伯恩斯陪同领事人员探监。中国驻美大使馆未立即回复路透社的置评请求。