捷克众议长艾达莫娃今天傍晚率团访台

捷克众议院议长艾达莫娃将在星期六（3月25日）傍晚率领160余人访问团抵台。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部星期二（21日）在官网发布新闻稿，欢迎捷克众议院议长艾达莫娃率领160余人代表团访台。

除访问团人数较2020年捷克参议院议长维斯特奇尔所率访团多，艾达莫娃这次也将首度搭乘行政专机赴台访问。

台湾立法院长游锡堃星期六下午将前往台北松山机场接机迎宾。在艾达莫娃五天行程，其中四天有活动，游锡堃将陪同参加，以表达对捷克友人远道而来的重视。

报道引述艾达莫娃在众议院官网专设网页，公开访台人员和行程皆表，预告下星期一（27日）将会见台湾总统蔡英文，下星期二（28日）拜会立法院。艾达莫娃行前也说，这是捷克在五年来规模最大的海外商务代表团。

台湾立法院官网首页也换上欢迎艾达莫娃的照片。星期天（26日）中午，游锡堃设宴款待访问团，午宴前艾达莫娃走访宜兰传艺中心及金车公司，下午前往故宫。艾达莫娃下星期一与蔡英文、行政院长陈建仁等政府高层进行晤谈。

艾达莫娃下星期二（28日）将拜会立法院，并以首位女性且非邦交国国会议长身份发表演说。艾达莫娃下星期三（29日）还将见证台捷双边签署各项合作备忘录，离台前将召开访台记者会。

这次访问团成员，包括捷克众议院外交委员会主席杰尼雪克、众议院安全委员会主席札榷克、众议院友台小组主席班达，以及魏伯尼、洛赫曼、亚榷等六位跨党派众议员。捷克外交部总司长史密格洛娃、贸工部总司长彼得·欧榷可，科技、研究暨创新部次长哈利科娃等官员，捷克新任总统帕维尔办公室军事部门上校佛丁也随团访台。