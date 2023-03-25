中国延长多项税费优惠政策执行期限 预计每年减负4800多亿人民币

中国国务院常务会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模可达4800多亿元（人民币，下同，约931.6亿新元）。

据央视新闻报道，中国国务院总理李强星期五（3月24日）主持召开国务院常务会议，确定国务院2023年重点工作分工，研究优化完善部分阶段性税费优惠政策，审议“三农”重点任务工作方案，听取巩固拓展脱贫攻坚成果情况汇报。

会议确定了今年国务院10个方面、103项重点工作。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策，延续实施至2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底；今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。

以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。会议要求做好政策宣介，确保企业应享尽享。

会议通过了《贯彻落实中央农村工作会议精神和中央一号文件重点任务工作方案》，强调要“响鼓重锤持续抓好‘三农’工作”，要求各有关部门和单位落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；并全面推进乡村振兴，因地制宜发展特色产业，拓宽农民增收致富渠道。

会议最后强调，脱贫攻坚取得全面胜利，是中共领导人民进行的伟大实践，是千年德政，必须把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，全面抓好政策和工作落实，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。