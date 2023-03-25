香港将军澳反填海游行明举行 参与者需挂牌禁蒙面

在香港政府宣告社会全面复常后，有将军澳居民团体发起星期天（3月26日在区内举行游行集会，反对政府计划在区内填海及兴建厌恶设施，虽然获香港警方批准主办，但参与者必须挂上识别牌，并禁止蒙面。

综合网媒“香港01”、《明报》报道，根据香港警方发出的不反对通知书，主办机构都会駅业主委员会须确保每名参加游行者佩戴印有独立编号的挂颈识别牌，同时遵守《禁蒙面法》规定，较疫情前不少游行及本月初原获批准的香港妇女劳工协会游行严格。

香港警方在不反对通知书中，引述过去有不法分子可能混入游行集会扰乱秩序或作暴力行为，故规定须佩戴挂颈识别牌等。

香港保安局前局长、新民党立法会议员黎栋国认为，若整体社会破坏公安风险减低，日后警方施加的条件可较少，但仍视乎当时情况。香港社福界议员狄志远质疑警方要求过严，尤其参加者逐个挂牌“变相实名制”，收窄游行自由空间。

上述游行申请人、将军澳民生关注组召集人陈展浚透露，原申请主办300人游行，其后应警方要求减至100人，若最终超出目标，会呼吁超额者离开。他慨叹，对于民生政策，社会需要渠道宣泄，希望日后游行人数及限制能更松动。

香港妇女劳工协会在本月初也曾计划举行妇女节游行，并获批主办，但在游行前一天宣布取消。如果这次将军澳游行顺利举行，将是防疫措施放宽后，首个获发不反对通知书，且成功举行的游行。

根据香港发展局文件，港府计划在将军澳华人永远坟场（将军澳第 132区）对出海面填海，新建土地会建设多个公共设施，当中包括电力设施输入零碳能源。