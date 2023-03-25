中央财办副主任韩文秀：中国是国际金融安全避风港

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀星期六（3月25日）在中国发展高层论坛2023年年会上说，中国是国际金融安全的避风港。中国当前没有明显的通货膨胀或通货紧缩的压力，货币政策具有较大的回旋余地。

据澎湃新闻报道，韩文秀在会上称，中国是国际金融安全的避风港，多年来中国实施稳健的货币政策，坚持货币政策的自主性和常态化，在支持经济发展过程中，稳住了金融体系，消除了大量风险隐患，守住了不发生系统性风险的底线。中国当前没有明显的通货膨胀或通货紧缩的压力，货币政策具有较大的回旋余地。

韩文秀说，对外开放是中国的基本国策，将继续扩大市场准入，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度性开放，继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

他说：“我们欢迎各国企业来华投资，也期待外商树立长远眼光，深耕中国市场，在中国投资可以‘放长线钓大鱼’。”

韩文秀还说，中国将今年经济增长的预期目标确定为5%左右，既考虑了扩大就业，改善民生的需要，也考虑了潜在增长能力和各种困难挑战，留有适当的余地，体现了稳中求进。从目前的发展态势来看，实现这一目标是有把握的。

中国发展高层论坛2023年年会于3月25日至27日，在北京钓鱼台国宾馆召开，本届论坛主题为“经济复苏：机遇与合作”。

这是自2020年冠病疫情发生后，论坛第一次恢复线下举办。中国发展高层论坛由郑泽光国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办，作为每年全国两会后首个举办的国家级论坛，自2000年创办以来已成功举办22届。