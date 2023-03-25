朱立伦不排除征召郭台铭：视他为蓝营重要一员

针对国民党征召总统候选人是否不排除鸿海集团创始人郭台铭，国民党主席朱立伦星期六（3月25日）受访时说，国民党把郭台铭视为蓝营重要一员，所有非绿朋友团结一起才能更好争取赢得2024年总统选举。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，国民党主席朱立伦星期六出席实践大学校庆典礼时前受访时，作出上述回应。

在被问及郭台铭会否是征召的评估人选，朱立伦未正面回应，只强调郭台铭对台湾经济、科技、公益的贡献，大家有目共睹，国民党把他视为蓝营的重要一分子。大家要团结所有力量，不只是郭台铭，所有非绿的朋友都要团结一起，才能让团队更强，争取2024年总统选举胜选。

被蓝营视为2024年总统选举最强人选的新北市长侯友宜，近来民调支持度持续下滑，党内要求党中央尽快征召侯友宜，朱立伦对此回应说，党内当然会有不同的声音与意见，但最重要考量是必须配合“主要候选人”的主客观环境，创造最有利条件，排除障碍，争取到更多支持。这是党的责任，也是目前在努力做的事情。

至于何时会和侯友宜讨论征召？朱立伦未直接回应，仅说自己跟侯友宜保持密切联系。他也说，不要忘记真正对手是民进党，所以征召过程不要造成更多障碍、排除朋友，而是应该排除障碍、争取朋友。