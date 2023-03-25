美团确认进军香港外卖市场

中国大陆外卖平台美团董事长兼首席执行官王兴确认，公司将进军香港外卖市场，很快将推出全新品牌。

综合澎湃新闻、《明报》《星岛日报》报道，美团星期五（3月24日）发布2022年第四季度及全年业绩，美团2022年营收2200亿元（人民币，下同，427亿新元），同比增长23%。净亏损66.9亿元，同比缩窄71.6%，经调整后净利润28亿元。

去年第四季度，美团总营收601.3亿元，同比增长21.4%。净亏损10.8亿元，同比缩窄79.7%。调整后净利润为8.3亿元，连续两个月同比扭亏为盈。

王兴在公布业绩后的电话会议中说，外卖作为美团核心业务，已经转入高质量发展阶段。在中国消费复苏的大背景下，优质外卖用户的用户黏性和高频用户的定单贡献在过去几个季度都有所提升。

他透露，去年美团在中国大陆的外卖峰值日定单量已突破6000万单。财报显示，截至去年底12个月，美团交易用户数目6.78亿，罕见地按年下跌1.8%；活跃商家数目930万，按年增5.1%；每位交易用户平均每年交易笔数40.8笔，按年增14.1%。

在被问及美团进军香港外卖市场时，王兴确认美团将在香港正式启动外卖业务，并称“将很快在香港推出全新品牌”。

王兴称，从文化、语言到金融设施等基础环境，选择香港作为国际化探索的第一站是应当之选。

王兴称，香港有和大陆类似的消费和餐饮习惯，能够让美团进行一定市场探索，为未来进一步迈入国际市场的探索做准备。

他说：“对于任何市场，我们都会基于当地的运营能力和对于当地市场的了解，调整在当地的商业模式，我们将在香港进一步优化运营模式，提升经营能力。”

王兴强调，美团对于境外业务非常审慎，会谨慎进行开展。

另据第一财经2月报道，赴香港上市五年的美团已在港招募骑手，正式进军香港市场。