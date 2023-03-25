蔡英文视导工兵操练：守护台湾捍卫民主是台军重大使命

台湾总统蔡英文视导陆军工兵营近战格斗操演后说，这项训练源自去年底提出的“强化全民国防兵力结构调整方案”，希望演练能更贴近实战，符合现代作战需求。她也强调，守护台湾、捍卫民主，是台军的重大使命。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文星期六（3月25日）在国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正等人陪同下，赴嘉义视导驻防的52工兵群战工营。战工营操演科目为“阻绝设置”、“桥梁架设”及“综合格斗训练”，其中综合格斗训练的操演进度为“夺刀术”。

蔡英文说，希望通过造访部队的行程，让民众看见台军精实的战力，

她在视导“近战格斗”操演后说，这项训练源自去年底所提出的“强化全民国防兵力结构调整方案”，希望演练能更贴近实战，更符合现代作战的需求。

蔡英文说，她提出这项调整方案，就是希望通过质与量的强化，改变过往训练内容、增加实弹射击及联合演训，让台军的训练品质足以因应当前的局势及战备需求。

她最后强调，守护台湾、捍卫民主，一直是台军的重大使命，唯有不断的精进训练、强化部队战力，“才能让我们更有能力保家卫国”。

蔡英文下周将出访中美洲的危地马拉和伯利兹，去程和回程将分别过境美国纽约和洛杉矶，预计会在加州和美国众议院议长麦卡锡会晤。