香港12人暴动罪成分别判囚四年至五年三个月

香港12人被控2019年在政府总部外参与暴动，分别被判入狱四年至五年三个月不等。法官指被告肆无忌惮，挑战政府的意味昭然若揭，判刑必须具有阻吓性。

据香港星岛日报网报道，2019年9月29日有网民发起“全球反极权游行”，之后有大批示威者在香港金钟及政总一带与警方发生激烈冲突，并有近百人被捕，分成多案起诉。

其中12人被控参与暴动罪，10人在审前认罪，其余两人受审后被裁定罪成。12名被告星期六（3月25日）在香港区域法院被判入狱48个月至63个月。

区域法院暂委法官郑纪航判刑时批评，本案至少有500名暴动者参与，被告们携带雨伞、呼吸过滤器、防火手套等装备，可见早有计划，有一定组织及训练。

案发时，被告将汽油弹投掷到政总范围内、放火烧水马、投掷硬物击碎政总玻璃等，即使警方喷射蓝色水剂及释发催泪弹仍不肯散去，并向警方恶意挑衅，行为甚为严重。

裁判官指出，政总是政府运作的核心，被告在光天化日之下目无法纪，肆无忌惮作出违法行为，挑战政府的意味昭然若揭，破坏前人辛苦建立的法治基石。

法庭认为，被告求情时虽然指他们的暴动参与程度低，但所有被告均身携各种装备，不只是凭身处在暴动现场壮大声势，参与程度不算是最低，如果说他们没有参与破坏，是脱离现实及自欺欺人，有需要以儆效尤，因此以监禁五年四个月为量刑起点。

