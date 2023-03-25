受贿超千万 中国外文局原副局长齐平景获减刑

受贿超千万人民币、落马近十年的中国外文出版发行事业局原副局长齐平景获得减刑。

据澎湃新闻报道，近日，中国裁判文书网发布的《齐平景受贿刑罚变更刑事裁定书》透露，齐平景获得减刑，由无期徒刑减为有期徒刑22年。

裁定书显示，齐平景曾任中国外文出版发行事业局副局长，中国国际图书贸易总公司副总经理、总经理，北京国图物流中心有限公司董事长。现在司法部燕城监狱服刑。

燕城监狱去年11月30日提出对齐平景的减刑建议书，报送北京市高级人民法院审理。

法院审理查明，齐平景在服刑期间确有悔改表现，2015年6月至2022年6月共获得表扬18次，财产性判项已经全部履行，符合法定减刑条件。最终将齐平景无期徒刑的刑罚减为有期徒刑22年，剥夺政治权利改为十年。

公开简历显示，齐平景现年68岁，河北石家庄晋州人，1975年1月从北京外国语学院法语系毕业后一直在国图公司工作，2002年7月任中国外文局副局长。

2013年10月11日，齐平景被查，被查时他已担任外文局副局长11年多，其中前八年还兼任国图公司总经理，专任外文局副局长仅两年9个月。

山东省人民检察院此前发布的该案《起诉书》显示，2000年至2013年初，齐平景利用职务便利，为北京翰宏基业房地产开发有限公司（后更名为纳帕地产开发集团有限公司，以下简称翰宏公司）、国图物流公司总经理王鹤田、国图公司计划财务处原处长郭颖贤在注册资金筹集、房产购置、工作安排等方面提供帮助，非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合1004.3889万元（人民币，下同，约195万新元）。

此外，2003年下半年，齐平景还利用担任国图物流公司董事长的职务便利，通过国图物流公司总经理王鹤田，以向天津市万力特建筑钢品有限公司支付工程款的名义，从国图物流公司套取人民币60万元，非法占为已有。

山东省淄博市中级人民法院在2014年12月15日作出判决，认定齐平景犯受贿罪、贪污罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑。