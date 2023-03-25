剑南春董事长乔天明被判五年罚4亿元人民币

历时多年，四川剑南春 （集团）有限责任公司董事长乔天明行贿、私分国有资产案一审判决出炉，乔天明被判执行有期徒刑五年，并处罚金4亿元（人民币，下同，约7762万新元）。

据“乐山中院”微信公众号消息，四川省乐山市中级人民法院星期五（3月24日）一审公开宣判乔天明行贿、私分国有资产案，对乔天明以行贿罪，判处有期徒刑二年，以私分国有资产罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4亿元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币4亿元；私分的国有资产及其相应收益予以追缴，返还四川省绵竹市人民政府。

法院审理查明，乔天明在2001年1月4日经绵竹市人民政府任命为四川剑南春 (集团)有限责任公司董事长。2003年四川剑南春 （集团）有限责任公司改制，乔天明为谋取不正当利益，在2006年至2012年期间给予国家工作人员财物共计人民币38万元。改制期间，乔天明伙同他人，通过伪造财务资料等方式隐匿国有资产2.635736亿元归改制后的四川剑南春 （集团）有限责任公司所有。

法院认为，乔天明为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物的行为构成行贿罪。国有公司匹川剑南春 （集团）有限责任公司违反国家规定，在改制过程中隐匿国有资产转为改制后的四川剑南春（集团）有限责任公司所有，乔天明作为直接负责的主管人员，其行为构成私分国有资产罪，且数额巨大，应依法惩处。乔天明犯行贿罪、私分国有资产罪，依法应当数罪并罚。法庭遂作出上述判决。

资料显示，乔天明出生于1949年，1982年进入剑南春酒厂，历任剑南春酒厂副厂长、总经理等职务，并于2000年担任剑南春集团董事长、党委书记。

剑南春是中国著名浓香型白酒企业，总部位于四川省绵竹市。