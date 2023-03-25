美中贸易全国委员会会长：在华美企不仅供应美国市场

美中贸易全国委员会会长艾伦说，美国企业在华制造的产品中有逾七成售给中国买家，这显示在华美企不仅供应中国市场。

据第一财经报道，美中贸易全国委员会会长艾伦（Craig Allen）星期六（3月25日）在北京钓鱼台国宾馆召开的中国发展高层论坛2023年年会上，作出以上表述。

他在“打造国际一流的营商环境”分会场上说，尽管存在挑战，美国和中国企业展现出韧性。美国对中国的出口在2022年达到历史最高水平，中国仍是美国农业、食品、化学品等出口商的重要目的地。美国商务部数据显示，对中国的出口保证了约100万美国人的工作。

艾伦说，除贸易外，美国在华投资也非常重要。美国企业在中国制造的产品中有77%销售给中国当地市场，只有7%回销美国。“我认为这打消了美国公司仅是为了供应美国市场，而把工作交给中国的常见说法。”

艾伦称，美中贸易全国委员会每年都进行年度调查，收集在华美企反映的问题。如果这些问题得到解决，投资环境将得到大幅改善。

艾伦举例称，在数据安全和隐私方面，如果实行更透明的监管和执行手段，这将实现更流畅的跨境数据流动。在产业政策方面也需要有更透明国际规则，特别在技术领域补贴方面，这样所有国家的公司将有一个公平的竞争环境。

艾伦也说，如果中国的私营部门做得好，跨国公司也会做得好。随着中国已承诺进一步降低对外国投资市场准入风险。“我们认为有些领域应考虑进一步开放，比如云计算、互联网服务、农业生物技术、人类遗传物质、处理法律服务、媒体和娱乐。”

艾伦说，中国更有竞争力的环境和更公平的市场，将促进就业、效率、创新和增长。

他称：“正如两周前在中国全国人大会议闭幕记者会上听到的，中国将坚定不移深化改革开放。本周，来自世界各地的领导者在中国发展高层论坛讨论如何能够共同努力，持续收获改革开放的成果。如果经济环境正常发展，商业政策环境能够根据产业需要进行改革，那美国、欧洲和日本等外国企业将乐见在这个美妙市场增加投资。”