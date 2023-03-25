刘少林刘少昂加入天津队 将参加中国全国短道速滑冠军赛

原匈牙利短道速滑选手刘少林、刘少昂兄弟已经加入天津短道速滑队，下周将参加中国全国短道速滑冠军赛。

天津津云星期五（3月24日）晚间发布上述消息，刘少林、刘少昂3月31日将代表天津队参加在首都体育馆进行的全国短道速滑冠军赛。

冬奥会冠军刘少林、刘少昂去年10月以在匈牙利国内缺少保障条件为由，提出变更国籍的申请。匈牙利国家滑冰协会在11月同意了刘氏兄弟的申请。

公开资料显示，刘少林生于1995年，刘少昂生于1998年，两人的父亲是大连人，后移居匈牙利。

刘少林、刘少昂曾在2018年平昌冬奥会上领衔匈牙利队在短道速滑男子5000米接力决赛中摘得冠军，获得匈牙利冬奥会历史上的首枚金牌。去年年初的北京冬奥会上，刘氏兄弟也带领匈牙利队摘得短道速滑混合团体接力铜牌。此外，刘少昂也以以40秒33夺得短道速滑男子500米冠军，并取得短道速滑男子1000米铜牌。

另据《新京报》报道，中国滑冰协会3月21日公布了《2022—2023赛季全国短道速滑冠军赛竞赛规程》。在参赛资格认定中，除获得本赛季全国短道速滑锦标赛各单项前36名的运动员，以及在本赛季国际比赛中出场比赛（含参加接力比赛）的运动员可报名参加相应单项和接力项目比赛外，又增加了“获得冬奥会短道速滑项目比赛金牌的运动员，可报名参加各单项和接力项目比赛”。

据报道，正是按照这一条规则，刘氏兄弟可以代表天津队参加本次全国短道速滑冠军赛。

此外，按照国际滑冰联盟相关规定，运动员在变更国籍后12个月内不能参加国际滑联比赛。本赛季，刘少林、刘少昂兄弟没有参加任何国际赛事。

