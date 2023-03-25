中国驻日大使吁日本在台湾问题谨言慎行

中国驻日本大使吴江浩星期五（3月24日）与日本自民党前干事长二阶俊博会面时，呼吁日本在台湾问题上谨言慎行。

据中国驻日本大使馆官网消息，中国驻日本大使吴江浩星期五到任拜会日本自民党前干事长二阶俊博。日本自民党财务委员长林干雄、国际局长代理小泉龙司，以及中国驻日使馆公使杨宇和公参张漪波也参加会面。

吴江浩说，当前中日关系处于关键阶段。中方愿同日方共同努力，以两国领导人重要共识为指引，把握今年《中日和平友好条约》缔结45周年契机，加强对话交流，深化互利合作，推动中日关系沿着正确方向改善发展。“期待二阶先生和日本政界有识之士为此发挥重要积极作用。”

吴江浩也说，维护和发展健康稳定的中日关系，必须妥善处理两国间复杂敏感问题。希望日方恪守中日四个政治文件精神，尤其在台湾问题上谨言慎行，防止两国关系受到根本性损害。

中国驻日本大使吴江浩星期二（21日）携偕夫人丁玥抵日履新，星期四（23日）会见日本外务事务次官森健良，递交国书副本。

今年61岁的吴江浩曾在上海外国语学院修读日语专业，驻日工作经验丰富，与前任大使孔铉佑一样是中国外交部的“日本通”。

他在1993年出任中国驻日使馆二等秘书，后升任一等秘书；自2002年起担任中国驻日使馆参赞六年。吴江浩在2020年出任中国外交部部长助理。