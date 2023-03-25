香港医管局4月以高薪低税配套到伦敦招聘医生

香港医院管理局星期五（3月24日）宣布，将在4月以高薪低税配套到伦敦招聘医生。

香港医管局在脸书公告，为吸引更多非本地培训医生加入香港医管局，将于4月2日在英国举行招聘日。

香港医管局以高年薪、低税率、年假长及前景稳定等福利，吸引非本地培训医生加入。

若以最高年薪18.8万英镑（25万新元）为例，兑换成港元达180万元（31万新元），扣除缴交标准税率15%，仍有至少153万港元入袋，成功获聘后每个月实际净收入约12.8万港元。相比英国年收入逾15万英镑要交45%税项，在港交少三分之二税款。获聘者也将享有25天年假、专科培训机会和提供职业发展及注册途径等福利。

香港医务卫生局局长卢宠茂在3月5日出席活动后会见媒体时说，当局重视医疗人才，医院管理局行政总裁高拔升下月将率团到英国，希望招聘更多香港年轻医生回港工作。

卢宠茂说，很多香港年轻学生就读英国大学的医学院，这些医学院大部分在75家获承认医学资格的名单中，他有信心可以招聘更多香港年轻医生回港工作。

他指出，香港对各方面人才均具吸引力。就医护人员而言，医管局会采取多项措施优化员工的工作环境，而越多人才加入医管局，便越能减低流失率，从而减轻员工的工作压力。