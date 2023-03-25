辉瑞总裁称公司拟到2025年在华提交12款创新药上市申请

美国药物制造商辉瑞董事长兼首席执行官艾伯乐说，该公司从现在起到2025年，计划在中国提交约12款创新药物的上市申请。

据澎湃新闻报道，艾伯乐星期六（3月25日）在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，作出以上表述。

他论坛演讲时说，2022年，辉瑞有11个新产品和新适应症获批上市，从现在起到2025年，辉瑞计划在华提交约12款创新药物的上市申请。

艾伯乐说，在目前面临的健康挑战和问题中，最贴近个人需求、最亟待解决的就是为癌症寻求更有效的治疗方法，甚至最终治愈癌症，需要充分利用各自优势达致此共同目标。

艾伯乐介绍，辉瑞和一家中国苏州企业合作，推出了全球唯一获得III期和IV期非小细胞肺癌（NSCLC）治疗适应证的肿瘤免疫药物择捷美。

他说，本月初，辉瑞宣布了在全球范围内进一步加强抗击癌症力度的计划，与抗体偶联药物技术（ADC）行业龙头Seagen达成收购协议，该技术正迅速成为癌症治疗的强大工具。辉瑞期待未来这一开创性ADC技术能够惠及包括中国在内的全球患者。

艾伯乐说，政策制定者也能发挥非常重要的作用，他们能帮助营造良好的监管环境，促进创新发展。一个充满活力的创新生态系统需要高效且有效的监管流程，从而确保产品在上市前的安全性和有效性。辉瑞将继续与中国和世界各地的合作伙伴携手推动这些关键领域的持续进步。

中国发展高层论坛2023年年会于3月25日至27日，在北京钓鱼台国宾馆召开，本届论坛主题为“经济复苏：机遇与合作”。

这是自2020年冠病疫情发生后，论坛第一次恢复线下举办。中国发展高层论坛由郑泽光国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办，作为每年全国两会后首个举办的国家级论坛，自2000年创办以来已成功举办22届。