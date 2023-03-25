港教育局长称未闻涉反修例案老师无法入境大陆

香港教育局长蔡若莲说，未听闻有老师涉及反修例案件未能办理回乡证或被拒入境中国大陆。

综合港媒报道，香港教育局局长蔡若莲星期六（3月25日）参加优质教育基金25周年汇展暨教师专业交流月2023开幕暨颁奖典礼后回答记者询问时说，未听闻有老师因曾参与反修例事件，没被定罪却无法办理回乡证，或被拒绝入境中国大陆，无法随团到大陆考察。

香港立法会议员朱国强早前在脸书写道，学界盛传部分涉及反修例事件的师生，其回乡证或已被拒续证、暂停或永久失效。蔡若莲星期六出席活动后被问及此事时称，没有听到相关情况。

她强调，会严肃处理老师的投诉个案，对任何老师的投诉均有明确和公平公正的处理机制，并以保障学生福祉为最优先考虑。

在被问及公民与社会发展科赴陆学习团的参与教师数量，蔡若莲说，老师和学生的比例为1比10，如有五万名学生参与，即应有5000名教师需要参与大陆学习团。她感激中旅社在过去连续七个星期日特别加班，协助回乡证已过期的老师和同学处理。她呼吁须参加6、7月以后考察团的老师和学生尽快办理回乡证续期。

蔡若莲星期六上午在优质教育基金25周年汇展暨教师专业交流月2023开幕暨颁奖典礼致词时说，基金至今拨出约64亿港元（11亿新元），资助逾1万3000项计划，让学校得到更多资源，试验崭新的教学方法，推行更全面支援学生学习和发展的措施，惠及众多莘莘学子，同时为教育界注入新动力。基金是一项划时代的教育投资，充分体现政府对提升教育质素的决心，以及对培育人才的高度重视。