中纪委书记李希：时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定

中共中央政治局常委、中央纪委书记李希说，要时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，推动健全全面从严治党体系。

据中新社报道，二十届中央纪委委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班3月23日至25日在北京举办。李希在研讨班开班式上作出上述表述。

李希说，学习领会中共二十大精神，最关键的就是深刻领悟“两个确立”的决定性意义。纪检监察机关要始终自觉坚持党中央集中统一领导，始终自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，始终自觉履行好“两个维护”的重大政治责任，确保纪检监察工作始终沿着正确方向前进。

李希说，要牢牢把握在推进中国式现代化中的职责定位，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，推动健全全面从严治党体系，聚焦贯彻二十大精神强化政治监督，聚焦制约高质量发展的突出问题正风肃纪反腐，聚焦国家治理体系和治理能力现代化健全监督体系，更好发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用。

李希说，要深刻认识开展全国纪检监察干部队伍教育整顿的重要性、紧迫性、必要性，把教育整顿与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育紧密结合，与贯彻落实中央纪委二次全会部署紧密结合，与做好监督检查、审查调查、巡视巡察、追责问责等各方面工作紧密结合，与加强纪检监察干部队伍建设紧密结合，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军，更好担负起职责使命。

他说，要在全系统大兴调查研究，深学习、实调研、抓落实，发扬务实作风，走好群众路线，使工作思路举措更加科学、更加严密、更加有效，在新的更高起点上推动纪检监察工作高质量发展。

二十届中央纪委委员和不是二十届中央纪委委员的中央纪委机关副部级巡视专员、副部级干部、各厅部室局及直属单位主要负责人共168人参加了研讨班。