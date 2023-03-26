洪都拉斯正式宣布与台湾断交

中美洲国家洪都拉斯宣布，与台湾断交。

综合路透社和壹苹新闻网报道，洪都拉斯外交部是在当地时间3月25日通过推特，宣布与台湾断交，洪都拉斯已将断交决定告诉台湾，并说将不会与台湾有任何关系或官方联系。

台湾外交部长吴钊燮星期天（3月26日）在记者会上宣布台洪断交时，指洪都拉斯总统卡斯特罗对中国大陆利诱存有幻想，也借以对台湾提出数十亿美元巨额经济援助要求，对台海两岸的提案进行比价。对于卡斯特罗最终决定与中国大陆建交，台湾至感痛心遗憾。他也说，绝不回避个人政治责任。

台湾外交部也在声明中指中国大陆一再以虚假承诺，诱迫台湾邦交国，压缩台湾外交空间的行径，已严重伤害台湾人民的情感，也使两岸关系加速背向而行。

外交部强调，台湾不会屈服于中国大陆政府的压力与胁迫，并会积极联合邦交国及理念相近地区，共同致力维护区域和平与稳定，并争取台湾应有的国际地位。

路透社引述目击者报道，悬挂在台湾外交部主要入口的洪都拉斯国旗，也在星期天被移除。

洪都拉斯是台湾总统蔡英文上台后，与台湾断交的第九个国家，也意味着台湾的邦交国减少至13个，包括蔡英文下来将访问的两个中美洲国家危地马拉和伯利兹。

洪都拉斯外交部长雷纳已在上星期三（3月22日）启程前往中国大陆，以推动与大陆建交相关工作。台湾为此召回驻洪都拉斯大使，以表达不满。