中国多地优化住房公积金政策 多孩家庭贷款额提升

中国多地在原有政策基础上进一步优化住房公积金政策，多孩家庭的贷款额可进一步提升。

据澎湃新闻星期天（3月26日）报道，据不完全统计，仅3月中旬以来，就有包括江苏南通、江苏连云港、安徽马鞍山、安徽亳州、浙江丽水、广东梅州、安徽蚌埠、江西赣州、云南玉溪、湖南株洲、广东深圳等地宣布调整住房公积金贷款政策。

在出台公积金新政的城市中，部分城市已将公积金贷款额度上调至百万元（人民币，约19.4万新元），部分地区还允许多孩家庭进一步提升贷款额。

深圳市规定，对于生育二孩及以上的多子女家庭（至少一个子女未成年）使用公积金贷款购买首套住房的，其公积金贷款最高额度可以上浮30%；生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房，且所购住房为绿色建筑评价标准二星级及以上的绿色建筑的，其公积金贷款最高额度可以上浮40%。

江西九江则明确，生育二孩的家庭，购买首套自住住房申请住房公积金贷款，贷款最高限额在九江市住房公积金贷款最高限额基础上上浮10%；生育三孩的家庭，购买首套自住住房申请住房公积金贷款，贷款最高限额在住房公积金贷款最高限额基础上上浮20%。

对于公积金新政，58安居客研究院院长张波指出，总体的效力要基于城市的基本面，如果市场明显供大于求，且人口流入乏力，公积金贷款额度提升能起的作用相对有限。对于基本面供需平衡的三四线城市，公积金贷款由于所占购房资金比例高，因此，增加公积金贷款总额会起到明显催化作用。预计后续还会有部分城市跟进贷款额度提升，额度提至百万的城市数量会进一步增多，但政策的效力依然会根据城市不同的基本面而出现分化。