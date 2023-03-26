中国前财长楼继伟：经济转为正常增长后应尽快开展房地产税试点

中国前财政部部长楼继伟建议，在经济增长正常后，应尽快开展房地产税试点。

楼继伟星期五（3月24日）在《比较》杂志发表题为《新时代中国财政体系改革和未来展望》的文章称，近三年来，由于各种不利因素冲击，中国经济增长低于预期，采取大力度减税降费刺激政策，宏观税负有所下降。

他写道，在经济转为正常增长后，要采取措施稳定住宏观税负、保持适度的财力，有利于促进地区之间发展平衡、基本公共服务均等化和收入再分配。

楼继伟写道，财政体系的未来发展需要问题导向，其中之一是建立适合作为地方税的税种，而房地产税是最适合作为地方税的税种。

他认为，产权不完整、交易受限是房地产税立法的最大难点。主要的难点在于城镇与农村实行不同的土地制度。

楼继伟解释说，城镇土地为全民所有，国家有用途管制规划，包括容积率规范，城镇企业和居民有权在国家规范之下自主按市场价格转让房地产，包括所关联的土地使用权，相应的房地产估值比较简单。农村土地为集体所有，农民对宅基地有使用权，但权利转让受限，只能在所在集体内部无偿转让，可以规定对农民住房不征房地产税。但农村集体土地没有用途管制规划，对宅基地和集体建设用地没有容积率规范。相当多的宅基地上大量建造住房并转租或转卖出去，形成非法的“小产权房”。

楼继伟认为，“小产权房”如何估值的确是难题。在试点中，可以结合土地制度改革开展探索。最终解决这一难题，还需破解城乡土地二元制度架构。