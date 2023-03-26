发改委主任郑栅洁：中国将防范化解金融和房地产等领域风险

新上任的中国国家发改委主任郑栅洁说，中国将统筹发展与安全，防范化解金融和房地产等领域风险。

综合中国央视新闻和《中国青年报》报道，郑栅洁星期天（3月26日）在中国发展高层论坛2023年年会上说，中国将统筹发展与安全，以新安全格局保障新发展格局，确保粮食、能源等重要资源的安全，不断提升产业链供应链的韧性和安全水平，加强重要基础设施的安全保障，防范化解金融、房地产等领域的风险，构建防范化解风险的长效机制。

郑栅洁还说，中国将创新完善宏观调控，加强财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策的协同配合，形成推动高质量发展的合力。

在全面深化改革开放方面，郑栅洁说，中国将坚持“两个毫不动摇”，推动有效市场和有为政府更好地结合，扎实推进高标准市场体系建设，营造市场化、法治化、国际化、一流的营商环境。实施高水平的对外开放，合理缩减外资准入的负面清单，高标准落实好外资企业国民待遇，促进外贸稳规模、优结构，推动共建“一带一路”高质量发展。

他说，中国经济的巨大潜力和平稳健康发展将推动世界经济复苏进程走稳走实，也将为国内外的投资者提供极其广阔的合作空间和非常宝贵的发展机遇，“可以这么说，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来”。

中国发展高层论坛是由中国国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的国际论坛。