中国称支持包括德勤在内的国际会计网络在华依法开展业务

在重罚名列全球四大会计师事务所之一的德勤之后，中国官方强调，支持包括德勤在内的国际会计网络在中国依法开展业务。

中国财政部星期天（3月26日）在官网发布消息说，中国财政部副部长朱忠明3月24日应约在财政部会见德勤全球理事会主席舒亚玟。

根据财政部新闻稿，舒亚玟表示，德勤全球支持德勤华永完全接受、坚决执行财政部此前作出的行政处罚决定，德勤华永将制定并落实整改方案，推动提升审计质量。

舒亚玟还说，德勤愿意继续助力中国经济高质量发展。

朱忠明对德勤尊重监管、服从监管的态度表示肯定，希望德勤正确认识问题，诚恳接受处罚，深刻吸取教训，加强整改落实，切实提高审计质量。

朱忠明称，中国财政部将加强法制建设，不断完善监管制度体系，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境，支持包括德勤在内的国际会计网络在华依法开展业务。

他同时强调，财政部将加强财会监督，严肃财经纪律，对包括“四大”在内的在中国执业的会计师事务所一视同仁，依法强化对注册会计师行业的监管，持续推动行业健康发展。希望德勤紧抓发展机遇，发挥专业优势，在中国会计改革、技术创新、对外交流等方面发挥积极作用。

中国财政部3月17日通报，德勤过去多年间对中国国有金融巨头华融资产管理公司的审计存在严重缺陷，被处以2.1亿余元（人民币，约4072万新元）罚款，德勤中国总所受警告处分，北京分所停业三个月。

德勤同天发声明表示尊重和接受处罚决定，但称财政部检查证明德勤及公司会计师在审计过程中“均不存在任何不诚信的行为”，并指没有从华融收到准备对相关财务报表进行重述的信息，“相关审计报告也不需要更正。”