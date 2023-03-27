台媒：国民党研拟两岸论述或诉求“九二共识就是中华民国”

台湾媒体报道，在野国民党研拟两岸论述，并达成初步共识，仍会以九二共识作为两岸政策重要依据，但不再强调“一中各表”，而可能是诉求“九二共识就是中华民国”。

据台湾《联合报》星期一（3月27日）报道，国民党近月密集讨论两岸政策论述。国民党认为，九二共识因为时空环境转变，功能已不复过往，尤其在民进党执政七年里，两岸关系不睦，压缩了九二共识的模糊空间，降低了九二共识的战略功能，在台湾内部的接受程度更大幅下降，甚至被污名化，成为被民进党攻讦的焦点。

国民党也认为，民进党无法摆脱“仇中恐共”思考，让“逢中必反”成为唯一的政治选择，不见弹性作法，让两岸关系走进了死胡同。如何远离意识形态，以台湾长治久安与民众福祉为出发点，累积双方互信、建构稳定交流架构是政府与领导人的责任，因此研拟“九二共识就是中华民国”的主张。

据报道，这项讨论中的新主张，主要针对国际盟友及台湾境内民众，在最大公约数“中华民国”上争取最广泛的支持，让两岸关系能够尽早回归正常运作。国民党评估，这个说法简单明确，也能得到国民党支持者及中间选民认同。

报道称，相关讨论内容也特别提出，应该避免使用任何涉及数字“一”的两岸交流架构或合作模式，因为“两岸统一”仍是北京最重要、也是唯一的战略目标。过往许多涉及两岸合作模式，例如“一国两制”“一国两席”“一国两区”都涉及数字“一”，让外界有终极统一的印象，也无法得到大部分台湾民众的认同，因此建议不再强调“一中各表”。