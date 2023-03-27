台媒：马英九今登陆 丁薛祥上海接机

台湾前总统马英九赴大陆祭祖和交流之旅将于星期一（3月27日）下午启航，中共政治局常委、中国大陆国务院副总理丁薛祥据悉将在上海浦东机场迎接。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，马英九访陆行程共12天，成为两岸分治74年以来，首位踏进中国大陆土地的卸任台湾总统。

马英九将从3月27日至4月7日赴大陆祭祖和率团交流。根据马英九基金会公布的行程规划，马英九星期一将搭机飞赴上海，预计在下午1时40分在桃园机场第二航厦出境大厅，发表率团访问大陆行前的简短谈话。

上海官员称，马英九搭乘的大陆国航班机将在星期一下午4时40分抵达上海浦东机场，届时他将受到贵宾礼遇，和当地官员简单寒暄，随后前往上海虹桥高铁站，搭乘高铁赴南京。

浦东机场方面说，已做好接待的准备，停机坪将铺上红地毯，以“元首”贵宾规格接待。

上海官员称，由于行程非常紧迫，马英九在机场停留的时间不会太长。然后经由贵宾通道出浦东机场，再前往高铁站。

马英九此行将自上海开始，然后到南京和武汉，再回湖南湘潭老家祭祖，跟着到重庆，最后回到上海。此趟大陆之旅会在上海和平饭店、豫园做为终点。

马英九的祭祖之旅，还将赴南岳忠烈祠、南京大屠杀遇难同胞纪念馆、重庆抗战遗址博物馆、张自忠烈士陵园等，可说是“抗日战争历史之旅”。

不少两岸学者希望，马英九此行能够呼吁将抗战遗址及历史更完整地复原，推进两岸共写抗战史。

厦门大学台湾研究院副院长季烨说，马英九赴大陆祭祖、交流，本身就是两岸关系重要突破。他说，马英九此行有三个“特殊”，包括身份、时间和行程，“反映了台湾有识之士避战避险的努力，反映了台湾民众求和平、求稳定、求发展的主流民意”。

另有消息人士称，中国大陆全国政协主席王沪宁和大陆国台办主任宋涛或将分别在上海和南京会见台湾前总统马英九。

上海消息人士透露，大陆各地台办都已在积极筹备马英九到访相关事宜，并高度期待他的到访。

为避免错综复杂的政治效应，马英九此行不会与中共总书记习近平举行第二次“习马会”。