绿地董事长称中国今年房地产销售或将继续下滑

绿地控股集团预计，中国房地产市场销售今年可能继续下滑，暗示楼市创纪录的放缓尚未结束。

综合彭博社和每日经济新闻报道，中国老牌房地产开发商绿地控股集团董事长张玉良上星期六（3月25日）在北京钓鱼台国宾馆举行的中国发展高层论坛2023年年会上受访时说，今年新建住宅销售可能下降2至3万亿元人民币（下同，3880亿新元），但未说明是销售额或销售面积。但无论从哪个指标看，这样的幅度都意味着比上一年下降至少17%。

绿地集团的谨慎态度与有关中国房地产市场未来几年可能稳定在当前水平的观点形成鲜明对比。

中国政府今年3月初发布的数据显示，在经历了超过12个月的下降后，今年前两个月住宅销售额首次实现增长。

据上海证券报上星期四（23日）引述数据报道，中国楼市或将回暖或持续增长。

据统计，2023年3月1日至3月20日，全中国50个重点城市新建商品住宅成交面积为1468万平方米，环比增长了18%，同比增长了29%。

张玉良说，当前的房地产企业出现了大量的分化，可能未来一两年市场总量还会继续下滑。区域城市严重的分化可能导致整个房地产企业的洗牌。

在被问及对提高房地产市场韧性有什么建议，张玉良说，房地产市场总量还在下滑和调整中，提高房地产市场的韧性还有很多事要做。

他也提到，资产价格的稳定性特别重要，资产价格稳定了，地产就稳定，资产价格不稳定，对整个社会都会有影响。“不动产的资产价格不稳定，关系到很多领域，不仅是银行等金融机构，还有居民、地方政府等。”

在张玉良看来，中国房地产市场未来几年在总规模上会持续有所收缩。未来五年房地产市场规模会低于10万亿元人民币，但估计未来三年中还会超过5万亿人民币，估计在6万亿至8万亿元人民币的水平上。