陕西副省长徐大彤成为中国公安部首位70后副部长

中国陕西副省长徐大彤已出任中国公安部副部长，成为公安部首位70后副部长。

中国公安部官网的“机构设置”栏目显示，徐大彤已出任公安部党委委员、副部长。

据“政知见”公众微信号星期一（3月27日）报道，徐大彤今年53岁，早年在家乡天津任职，历任天津市滨海新区商务委员会主任（副局级），天津经济技术开发区工委书记、管委会主任，天津市武清区委书记。

公开资料显示，徐大彤曾在2014年2月至2017年4月担任中新天津生态城管理委员主任。

徐大彤2019年7月首次跨省工作，出任陕西省副省长、党组成员，负责住房城乡建设、商务、市场监管、外事、港澳事务以及一带一路建设、自贸试验区等方面工作。

他在2020年12月接班调任重庆市公安局局长的胡明朗，出任陕西副省长、省公安厅党委书记、厅长。

另一方面，广西壮族自治区副主席凌志峰也已出任公安部党委委员、政治部主任。

凌志峰今年55岁，前期在家乡浙江任职，历任淳安县委书记，绍兴市委常委、市公安局局长，绍兴市委副书记、政法委书记，浙江省应急管理厅党委书记、厅长，浙江省金华市委书记。

凌志峰2022年7月首次跨省任职，出任广西壮族自治区副主席、自治区公安厅党委书记、厅长。