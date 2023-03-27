彭博社报道马云拒绝被游说回国 但另有媒体报称网民目击马云在国内

知情人士透露，阿里巴巴集团创始人马云拒绝中国政府游说回国，称未来将专注于农业技术研究，但另有媒体报称网民目击马云在国内。

据《科创板日报》星期一（3月27日）报道，马云已返回国内，也有网友在杭州文一路隧道中看到马云。视频显示，马云乘坐一辆丰田考斯特，不时与身边及前面的人交谈。

《科创板日报》也引述消息人士称，车内有马云、阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇，以及阿里集团资深副总裁邵晓锋。

彭博社星期一（3月27日）引述知情人士报道，马云选择继续留在国外，并称自己已从阿里巴巴退下来，未来将专注于农业技术的研究。

据报道，以往中国对房地产、互联网平台以及教育等各个行业收紧监管，打击了民营企业的投资气氛，但随着中国国家主席习近平重新关注经济发展，中国新领导班子为建立一个对商业友好的形象，尝试说服马云回国。

知情人士称，马云已向阿里巴巴及蚂蚁集团高层表明不要期望他会回国，并重申即使他不在中国，也会全力支持公司取得成功。

知情人士也称，蚂蚁集团仍计划上市，但不太可能在今年完成，并说即使蚂蚁集团真的上市，与中国金融业务基本无关的海外业务、区块链和数据服务等科技业务或将被剔除。

中国外交部、国务院新闻办公室未立即回复彭博社传真置评。阿里巴巴、蚂蚁和马云基金会均没回复置评请求。

第一财经2月19日引述消息人士报道，马云亚最近现身澳大利亚，探访40多年前在中国相遇的澳洲友人。

马云2020年10月公开批评中国监管机构，导致蚂蚁集团上市计划搁浅后，就鲜少出现在大众眼前，行踪也成外界关注焦点。

英国媒体去年11月报道，马云已在日本东京市中心居住近半年，并定期前往美国和以色列。今年1月初，有泰国媒体报道马云现身曼谷观看泰拳赛。随后在1月底，再有香港媒体报道，马云在香港与泰国首富正大集团董事长谢国民，以及谢国民的三子、正大行政总裁谢镕仁会面。