沙特阿美与中企合资建设炼油化工项目2026年投入运营

沙特阿拉伯的国家石油公司沙特阿美将与中国企业合资，在辽宁盘锦建设大型炼油化工联合装置，预计2026年投入运营。

综合彭博社、中国日报等报道，沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔星期天（3月26日）在中国发展高层论坛上宣布，在辽宁盘锦投资重大精细化工项目。他们当天与华锦北方工业集团和盘锦鑫诚签署最终协议，在辽宁省开发一处最先进的炼油化工联合装置。

阿敏·纳瑟尔说：“我们看到了一个重要的双赢机会，即在中国建立世界领先的一体化下游产业，聚焦提高石油化工转换率，同时也是扩大我们原油化工战略的一部分。”

精细化工及原料工程项目总投资837亿元人民币（约162亿新元），位于辽宁省盘锦市辽滨沿海经济技术开发区。实施主体是华锦阿美石油化工有限公司，股东方包括沙特阿美、华锦北方工业集团和盘锦鑫诚，三方持股比例分别为30%、51%和19%。

合资公司包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂和一座年产165万吨乙烯和200万吨对二甲苯的化工厂。

在获得所需的行政批准后，上述项目将于今年第二季度开工建设，预计在2026年投入全面运营。合资公司选址辽宁省盘锦市，沙特阿美将为其供应每天最多21万桶原油。

辽宁省委副书记、省长李乐成说，盘锦项目是中沙两国元首共同见证和推动的重大合作项目，是互利共赢的重大之举、战略之举。“希望投资三方以此次签约为契机，加强沟通、真诚合作，加快项目建设，争取早日建成投产。”