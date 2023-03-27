台媒：国民党料最快4月征召侯友宜参选2024总统选举

在野的国民党定调“征召不初选”，令征召新北市长侯友宜参选2024年台湾总统选举的机会大增。考量侯友宜支持度随着时间拖延持续下滑，国民党预计加快征召时程，最快4月底定。

据台湾《自由时报》星期一（3月27日）报道，国民党主席朱立伦上周宣布，不采用初选，将透过征召决定国民党2024年总统候选人。国民党秘书长黄健庭上周起开始会见表态参选的党内外人士，即孙文学校总校长张亚中，接下来将陆续约见侯友宜、鸿海创办人郭台铭、中广董事长赵少康等人。

被视为国民党最热门人选的侯友宜迟迟不表态参选总统，其声势和民调逐渐下滑，引发蓝营忧虑。国民党上周拍板征召，被认为是帮不方便参加总统初选的侯友宜解套。国民党内预期，相关总统提名程序可望提前，最快4月可确定人选。

据了解，侯友宜阵营内部主流意见原打算等到6月新北市议会总质询结束后，再表态投入总统选举，但侯友宜迟不表态造成反效果，近期民调持续下滑，侯阵营内部也因此松动，一派认为可以提前到四、五月表态参选，两派意见僵持不下，侯友宜也尚未拿定主意。

国民党内人士说，无论侯友宜何时表态，都势必得离开新北市长的岗位，对手阵营本来就会以此打侯友宜“落跑”，时间早晚，问题并不太大，比较要担心的是新北市府团队在侯友宜开始竞选总统后，市政要如何不出包？否则若在竞选期间出问题，就会对侯友宜造成很大伤害。

熟悉国民党中央态度的知情人士称，党中央采取征召就是为侯友宜铺路，至于什么时间点，还是要看侯友宜的表态。这个表态不是向党中央或蓝营，而是要向全民表态，宣示自己能够带领国民党赢得大选，不能只是被动等党中央，主要的发球权还是在侯友宜身上，也必须由他做决定。

知情人士也称，侯友宜若要参选总统，新北市长可能面临改选问题，目前台面上侯友宜属意的接班人、新北市副市长刘和然的知名度不高，党内担心难以接班，部分人士将目光转向台北市副市长李四川，希望李四川回锅参选新北市长。