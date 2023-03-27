江苏淮安增设强制报告平台：未满14周岁怀孕医院将报告警方

中国江苏省淮安市在医疗机构电子病历系统中增设强制报告功能，未满14周岁女孩登记入院后，若有怀孕情况，系统会提醒医生报告，并通过强制报告平台向警方报告。

据江苏淮安市人民检察院消息，淮安市检察院联合市卫健委在全市各级各类医疗机构电子病历系统中，增设强制报告“红橙黄”三色预警功能。

当未满14周岁女孩登记入院后，如果有妊娠怀孕情况，系统就会自动跳出红色预警，提醒接诊医生通过电子病历系统报告，同时通过强制报告平台向公安机关或者检察机关报告，避免出现医生不知道向谁报告、如何报告、不敢报告等问题。

据人民日报健康客户端报道，除了淮安，江苏宜兴也将强制报告自动提醒程序嵌入到医院诊疗系统中，当接诊医生录入未成年人受侵害等情况时，系统会跳出强制报告自动提醒程序界面，提示接诊医生履行强制报告义务。

江苏连云港则是在全市医院诊疗系统嵌入“强制报告提醒程序”，对诊疗中发现的性侵害线索弹窗提醒，并将病例一键备案至医院法务部门，经初审后即时向司法机关报告。

中国卫生法学会常务理事、北京市华卫律师事务所副主任邓利强星期天（3月26日）受访时说，建设强制报告平台，将提醒程序嵌入电子病历系统，是一种程序上的完善，“解决的是医生遇到疑似未成年人侵害情况后如何报告、向谁报告等问题。”

但邓利强也指出，医院诊疗系统接入提醒程序后，非特定人员的信息保护问题需要关注，“除了可能遭受侵害的未成年患者，其他患者的病历信息是否也会被获取和管理？如何保护这些患者的隐私和个人信息？只有这些问题明确了，才能进一步考虑这种措施是否值得推广。”