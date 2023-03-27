朱立伦批吴钊燮提双重承认：鼓励现存友邦与对岸建交

台湾与洪都拉斯断交后，国民党主席朱立伦批评，外交部长吴钊燮提出台湾可以接受双重承认，是在鼓励现有的台湾13个友邦跟对岸建交。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，朱立伦星期一（3月27日）痛批民进党外交战略失策，竟然还提出可以接受双重承认，创造模糊空间，试问“能让跟我们没有正式邦交的国家跟我们建交？还是鼓励13个跟我们有邦交的国家去跟对岸建交？”

朱立伦说，得失这么清楚，外交部长怎么会做这种新的宣示？台湾民众将看到更严重的外交损失。

朱立伦还说，台湾的邦交国已降到只剩13个，蔡政府这几年已经断交了九个国家，这是过去整个外交经历最惨痛的。民进党如果不能够改变它的整体外交战略，不但会累死所有的外交人员，也会丧失“中华民国”的尊严，民进党整个外交战略是失策的，对国际部分战略和两岸关系也需要调整。

对于台湾前总统马英九星期一将启程赴陆祭祖，朱立伦说，马英九去大陆祭祖，也是去做青年交流，国民党均表示祝福，并希望他行程一切顺利，相信他在对岸一定能坚持“中华民国”立场，符合台湾民众对两岸关系和平稳定的期待。

至于媒体报道国民党内部研拟“九二共识就是中华民国”，朱立伦对此强调，国民党星期一内部做了查证，“不管党中央跟智库都没有这样讨论，也没这样的会议跟论述。”