郭台铭今晚启程赴美访问12天

鸿海集团创办人郭台铭将在星期一（3月27日）晚上启程赴美，展开12天的访问行程。

综合台媒报道，郭台铭办公室星期一宣布，鸿海集团创办人郭台铭当晚将启程访问美国12天预定4月7日返台。有不少人解读这是为了布局参加2024年总统选举安排的出访行程。

郭台铭办公室强调，郭台铭此行除了前往华府拜会重要人士外，还将前往美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）演讲，也将受邀前往马里兰大学谈论工业人工智能，到哈佛大学医学院、商学院与两院院长会面，并与该校台湾同学会相关组织举行座谈。

郭台铭办公室指出，郭台铭也将接受玉山科技协会邀请，前往玉山协会的华府、旧金山湾区与洛杉矶分会发表演讲，谈论国际政治的演变、台湾未来国际政策的定位、经济和科技（人工智能）产业的演变，与台湾转型升级发展等议题，并针对目前高科技产业面临的困局与其真正的结构性问题，研讨作为台湾未来产业转型升级发展的助力。“玉山科技协会”最初由郭台铭共同创立，命名“玉山”，具有特殊意义。

郭台铭办公室指出，郭台铭对当前经济发展所面临的困境、科技迭代发展的快速与变化，与世界局势的不确定因素始终忧心忡忡，深思熟虑后，决定启动科技经济开拓之旅，以美国为首站，希望透过12天的访问，建构台美合作策略、强化台湾与世界经济合作的可能。4月7日返台后，郭台铭接下来将规划访日行程。