甘肃将为兰州牛肉拉面“立法”

由甘肃省政协办公厅提出的关于将《兰州牛肉拉面产业发展条例》列入立法规划的立法建议，已列入甘肃省人大常委会2023年度立法工作计划调研项目，将由相关部门和单位推进立法调研、论证、起草等。

据中工网报道，甘肃省政协办公厅在建议中说，兰州牛肉拉面历史悠久，享誉全国乃至世界。目前，兰州牛肉拉面已遍布世界50多个国家和地区，在中国国内面馆超过50万家，年销售额粗略估计超过4000亿元人民币（约775亿新元）。

建议提到，目前甘肃省还未形成比较统一的牛肉拉面质量、技术、标准体系，生产、加工、经营、服务等环节服务质量缺乏法制保障，亟待制定专门法规，保障和推动兰州牛肉拉面产业规模化、标准化、品牌化发展。

甘肃省政协相关专委会于2022年12月向省人大常委会提出建议，将《兰州牛肉拉面产业发展条例》列入立法规划，并尽早着手组织开展立法调研，推动出台。

“兰州牛肉拉面”作为甘肃的名片之一，受到当地官方重视。甘肃省政府办公厅曾于2018年印发《关于促进兰州牛肉拉面产业发展的意见》，将兰州牛肉拉面作为扩大内需、吸纳就业、推动经济结构转型升级的重要产业，鼓励和引导有条件的牛肉拉面企业整合产业链，跨行业、跨地区、跨所有制联合重组。

兰州市政府也于2019年1月出台《兰州牛肉拉面提升发展质量行动实施方案》，推动兰州牛肉拉面行业整体提升。

据报道，在地方政府支持下，兰州牛肉拉面近年在全国市场取得较快发展，但牛肉面标准化、工业化生产及供应链建设仍未成形，大多仍沿袭传统的作坊式经营模式，很难形成规模化效应，因此“立法”加快兰州牛肉拉面发展的呼声日益高涨。