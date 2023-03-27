港府专家顾问料冠病疫情年中微幅反弹 倡建三传染病中心

香港特区政府专家顾问孔繁毅说，香港冠病疫情已告一段落，预料在今年年中时感染数字或将出现微幅反弹，并倡议建三个传染病中心，以强化香港面对疫情的应变能力。

也是香港大学内科学系传染病科主任孔繁毅星期一（3月27日）接受香港电台专访时说，香港冠病疫情已告一段落，但到了今年6、7月时，已是第五波疫情消退后约半年，部分患者体内抗体水平或已降至低水平，届时或将出现轻微疫情反弹，但相信大部分个案病征轻微，未必容易识别。

孔繁毅认为不用太担心，因目前流行的病毒株为奥密克戎BA.2或BA.5亚系变种病毒株，香港不少人已感染过其中一种，目前混合免疫屏障非常高，夏季病毒活跃度相对不高，并发症个案增加的机会也较低。

孔繁毅忆述去年第五波疫情高峰期时，部分公立医院外露天位置一度放满病床，大批病人等候入院的情况，对此感到心酸。他指当时情况严峻，很多长者在短时间内入院，一日平均要处理约200名病人。

他认为，香港应加强应变能力，当疫情出现，可即时将部分内科病房转为简单负气压病房，因此建议在港九及新界三个大区都要各有一个传染病中心，每个中心可提供300至500张负压病床，并配备较好的实验室设施，同时大幅增加内科的病床及医护人手，并加强培训。