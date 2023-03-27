蔡英文：艾达莫娃在强大压力下访台是台捷关系进展重要里程碑

台湾总统蔡英文说，捷克众议院议长艾达莫娃在强大压力下依旧访台，是台捷关系进展的重要里程碑。

据台湾《自由时报》报道，艾达莫娃上星期六（3月25日）率领160人访问团赴台，星期一（27日）在总统府与台湾总统蔡英文会面。

蔡英文在会见艾达莫娃时说，她欢迎艾达莫娃率团赴台访问，访问团包括跨党派国会议员、跨部会官员、产学研各界代表共160人，是台湾和捷克互设办事处以来规模最大的访问团。2020年8月，捷克参议院议长维斯特奇尔在中国大陆连番施压下仍坚持率团来访，为双方关系展开跨领域合作，这次艾达莫娃在强大压力下依然率团访台，再次展现对台湾强劲的支持，也是台湾跟捷克关系进展的重要里程碑。

蔡英文说，今年1月捷克总统大选后，她和总统当选人帕维尔通话，都认为双方在既有的良好互动基础下，未来一定能强化各领域的交流合作。近年台捷各方面交流多有进展，2021年台湾的国发会主委龚明鑫率团访问捷克，双方针对绿色能源、智慧机械等产业签署合作备忘录，去年捷克参议员教科文主席德拉霍斯访台时，也在半导体教育及博物馆领域和台湾展开合作计划，所成立的中东欧融资基金，可望促成两地企业更多合作。

蔡英文强调，台湾跟捷克都历经威权统治，都深知民主得来不易，所以在坚持民主自由的道路上，更能够成为彼此坚定的伙伴，相信未来台湾和捷克等更多共享民主理念的国家，能在经贸、科技、文化及区域安全等领域展开更广泛的合作，共同强化民主阵营的团结，也为促进区域和平稳定贡献更多心力。